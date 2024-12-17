В Рязани запустили «Карту зимней уборки города»
Отмечается, что на ней можно ежедневно отслеживать, где работает снегоуборочная техника и проводится плановая уборка снега.
В Рязани запустили «Карту зимней уборки города». Об этом сообщил мэр Виталий Артемов.
Отмечается, что на
Кроме того, работает специальный
По данным Артемова, синоптики прогнозируют сильный снег, метель. Городские службы переведены в усиленный режим работы.
Уборка улиц, тротуаров, остановок общественного транспорта, обработка дорог реагентами ведется круглосуточно.