В Рязани запустили «Карту зимней уборки города»

Отмечается, что на ней можно ежедневно отслеживать, где работает снегоуборочная техника и проводится плановая уборка снега.

В Рязани запустили «Карту зимней уборки города». Об этом сообщил мэр Виталий Артемов.

Отмечается, что на ней можно ежедневно отслеживать, где работает снегоуборочная техника и проводится плановая уборка снега. Информация постоянно обновляется.

Кроме того, работает специальный чат-бот в Telegram, куда можно присылать обращения по качеству зимней уборки города.

По данным Артемова, синоптики прогнозируют сильный снег, метель. Городские службы переведены в усиленный режим работы.

Уборка улиц, тротуаров, остановок общественного транспорта, обработка дорог реагентами ведется круглосуточно.