В Рязанском районе выставили на продажу дом за 99 миллионов рублей

Площадь недвижимости — 486 м². Адрес — коттеджный поселок Снегири, улица Покровская № 40.

В поселке Варские Рязансого района выставили на продажу дом за 99 миллионов рублей. Объявление опубликовали на «Авито».

Дом находится на улице Покровской, № 40 в коттеджном поселке Снегири. Площадь недвижимости составляет 486 м².

Собственник описал дом как светлый и большой, построенный по всем нормам из высококачественных материалов. На территории есть бассейн, сауна, отапливаемый гараж на две машины, беседка, деревья, камеры видеонаблюдения. Ремонт дизайнерский.

«Дом подходит под сельскую ипотеку. Небольшой торг», — написали в объявлении.