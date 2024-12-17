В Рязани похоронили погибших на СВО мусульман
Мужчин похоронили на Богородском кладбище Рязани на Аллее воинов погибших в СВО.
В Рязани похоронили погибших на СВО мусульман. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Рязанской области.
6 декабря в Рязани похоронили 43-летнего татарина Наиля Мухитдинова, а 5 декабря заупокойную молитву прочитали гражданину России, 34-летнему азербайджанцу Садигу Мустафаеву. Он погиб в ЛНР.
Мужчин похоронили на Богородском кладбище Рязани на Аллее воинов погибших в СВО.