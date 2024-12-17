Рязанцы пожаловались на неогороженный провал в асфальте

«Посреди дороги, около знака ВДВ вот такое чудо. Бездна в страну чудес, которая не огорожена. Ходят дети и взрослые постоянно, сейчас замело — упадешь и не заметишь», — написала рязанка.