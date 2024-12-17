В Рязани на Касимовском шоссе задержали мужчину с синтетическим наркотиком

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В Рязани на Касимовском шоссе задержали мужчину с синтетическим наркотиком. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Оперативники получили сведения, что в районе остановки «Кальное» может появиться мужчина, причастный к хранению запрещенных препаратов.

На место отправили наряд ППС, который заметил у одного из домов прохожего. Он попытался скрыться при виде патрульных, но его остановили.

25-летнего рязанца досмотрели сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков и обнаружили сверток с порошкообразным веществом. Злоумышленника доставили в отдел полиции.

Экспертиза установила, что в свертке содержится 1,37 грамма синтетического наркотического средства.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ, ему грозит до 10 лет лишения свободы.