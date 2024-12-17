В Рязани массово отключат холодную воду

Воду отключат в среду, 18 декабря.

В Рязани в среду, 18 декабря, массово отключат холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба «Водоканала».

С 09:00 до 17:00 воды не будет по адресам: