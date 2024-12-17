Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 17
Срд, 18
-2°
Чтв, 19
-3°
ЦБ USD 102.91 -0.52 17/12
ЦБ EUR 108.7 -0.31 17/12
Нал. USD 103.20 / 101.50 17/12 17:25
Нал. EUR 109.00 / 109.00 17/12 17:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«В „Зеленом саде“ учат работать!». О начале карьеры в строительной ком...
Людмила учится на четвертом курсе, одновременно с этим...
12 декабря 16:36
4 340
«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
29 ноября ГК «Зеленый сад» исполняется 24 года. По слож...
26 ноября 13:52
18 262
Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
25 ноября 16:48
18 327
Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
На мурале «Сувенир» изображен молодой человек, стилизов...
21 ноября 11:55
20 657
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязани массово отключат холодную воду
Воду отключат в среду, 18 декабря.

В Рязани в среду, 18 декабря, массово отключат холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба «Водоканала».

С 09:00 до 17:00 воды не будет по адресам:

  • 1-й Новый проезд 1, 2, 3, 5, 6/6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18;
  • 2-й Новый проезд 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;
  • 3-й Новый проезд 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;
  • 4-й Новый проезд 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8Б, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;
  • 5-й Новый проезд 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24;
  • 6-й Новый проезд 1, 2, 3, 4, 5, 5б, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17;
  • Белинского 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 19/37, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32;
  • Боголюбова 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19 корп.1, 20, 21, 22, 22лит. Б, 23, 23а, 24, 25, 25 корп.1, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36стр.1, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 64 корп.1, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76 корп.1, 76стр.3, 77, 78, 78 корп.1, 78 корп.2, 80, 80 корп.1, 81, 82, 82 корп.1, 82 корп.2, 83, 84, 84 корп.1, 85, 86, 86строение 1, 87, 88, 88 корп.1, 89, 90, 90 корп.1, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97 корп.1, 98, 102, 107;
  • Горького 16, 18, 18 корп.1, 22;
  • Гражданская 1, 2а, 4, 5а, 7, 7а, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15 корп.2, 15а, 17, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47;
  • Есенина 37/2, 41, 43, 45, 45 корп.1, 47/24, 53/13, 57 (МБОУ Школа № 43), 59/12, 61/13, 63, 67, 69, 71;
  • Колхозная 1/3, 1/3 (НО Рязанский ипотечный фонд), 2, 3, 4, 5, 8, 10, 10 корп.1, 12, 14, 14 корп.1, 16;
  • Макаренко 1 (ОГБОУ Рязанская школа-интернат), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46 корп.1;
  • Маяковского 1/7, 2/6, 3, 4, 4 корп.1, 5, 7, 8, 8/1, 9, 9 корп. 1 (ГКУ РО Центр градостроительного развития Рязанской области), 10, 11;
  • Новая 51, 53б (ОГБУДО ДЭБЦ), 63 (МБДОУ Детский сад № 111), 108/13, 110;
  • проезд Белинского 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17;
  • проезд Машиностроителей 2/6, 3, 4, 5, 6 корп.1, 7, 8, 9, 10, 11/9, 12, 14/7;
  • Радиозаводская 8;
  • Тургенева 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15/17, 16, 16 корп.1, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30;
  • Циолковского 1/7, 2/6, 3, 4, 4 корп.1, 5, 6, 6 корп.1, 6 корп.2, 6 корп.3, 7, 9, 10, 10 (ГБУ РО ГДП № 2), 11;
  • Электрозаводская 87.