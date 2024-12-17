В Рязани массово отключат холодную воду
Воду отключат в среду, 18 декабря.
В Рязани в среду, 18 декабря, массово отключат холодную воду. Об этом
С 09:00 до 17:00 воды не будет по адресам:
- 1-й Новый проезд 1, 2, 3, 5, 6/6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18;
- 2-й Новый проезд 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;
- 3-й Новый проезд 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;
- 4-й Новый проезд 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8Б, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;
- 5-й Новый проезд 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24;
- 6-й Новый проезд 1, 2, 3, 4, 5, 5б, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17;
- Белинского 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 19/37, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32;
- Боголюбова 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19 корп.1, 20, 21, 22, 22лит. Б, 23, 23а, 24, 25, 25 корп.1, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36стр.1, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 64 корп.1, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76 корп.1, 76стр.3, 77, 78, 78 корп.1, 78 корп.2, 80, 80 корп.1, 81, 82, 82 корп.1, 82 корп.2, 83, 84, 84 корп.1, 85, 86, 86строение 1, 87, 88, 88 корп.1, 89, 90, 90 корп.1, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97 корп.1, 98, 102, 107;
- Горького 16, 18, 18 корп.1, 22;
- Гражданская 1, 2а, 4, 5а, 7, 7а, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15 корп.2, 15а, 17, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47;
- Есенина 37/2, 41, 43, 45, 45 корп.1, 47/24, 53/13, 57 (МБОУ Школа № 43), 59/12, 61/13, 63, 67, 69, 71;
- Колхозная 1/3, 1/3 (НО Рязанский ипотечный фонд), 2, 3, 4, 5, 8, 10, 10 корп.1, 12, 14, 14 корп.1, 16;
- Макаренко 1 (ОГБОУ Рязанская школа-интернат), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46 корп.1;
- Маяковского 1/7, 2/6, 3, 4, 4 корп.1, 5, 7, 8, 8/1, 9, 9 корп. 1 (ГКУ РО Центр градостроительного развития Рязанской области), 10, 11;
- Новая 51, 53б (ОГБУДО ДЭБЦ), 63 (МБДОУ Детский сад № 111), 108/13, 110;
- проезд Белинского 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17;
- проезд Машиностроителей 2/6, 3, 4, 5, 6 корп.1, 7, 8, 9, 10, 11/9, 12, 14/7;
- Радиозаводская 8;
- Тургенева 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15/17, 16, 16 корп.1, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30;
- Циолковского 1/7, 2/6, 3, 4, 4 корп.1, 5, 6, 6 корп.1, 6 корп.2, 6 корп.3, 7, 9, 10, 10 (ГБУ РО ГДП № 2), 11;
- Электрозаводская 87.