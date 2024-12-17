В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в серии нападений на жителей города

В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в серии нападений на жителей города. Об этом сообщает SHOT.

По предварительной информации, мужчина зарезал девушку в подъезде и ранил несовершеннолетнего.

При задержании он оказывал сопротивление, из-за чего сотрудники МВД были вынуждены обнажить табельное оружие. В момент задержания он возмущался действиям полицейский и не понимал причин происходящего.

На данный момент он находится под стражей.