В России вырос спрос на имитированную икру

Это связано с общим ростом цен и снижением покупательской способности граждан.

В России вырос спрос на имитированную икру. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экономиста Василия Колташова.

За год интерес к аналогу увеличился на 19%.

Специалист объяснил это общим ростом цен и снижением покупательской способности граждан. Хотя средние доходы в стране увеличились, примерно для 70% граждан реальная зарплата осталась на низком уровне. Это делает натуральную икру малодоступной.

Имитированная продукция становится популярной альтернативой: она дешевле, доступна круглый год и воспринимается как приемлемая замена праздничного продукта.