В России вырос спрос на имитированную икру
Это связано с общим ростом цен и снижением покупательской способности граждан.
В России вырос спрос на имитированную икру. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экономиста Василия Колташова.
За год интерес к аналогу увеличился на 19%.
Специалист объяснил это общим ростом цен и снижением покупательской способности граждан. Хотя средние доходы в стране увеличились, примерно для 70% граждан реальная зарплата осталась на низком уровне. Это делает натуральную икру малодоступной.
Имитированная продукция становится популярной альтернативой: она дешевле, доступна круглый год и воспринимается как приемлемая замена праздничного продукта.