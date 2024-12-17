В России предложили запретить гражданам дарить алкоголь

За нарушение предусмотрены штрафы.

В России предложили запретить гражданам дарить алкоголь. Об этом пишет «Life» со ссылкой на зампредседателя Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова.

Соответствующий проект внесут на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

Документ предлагает ввести административные штрафы за передачу алкоголя в качестве подарка. Для физических лиц штраф составит пять тысяч рублей, для должностных — от 35 до 50 тысяч, а для юридических — 100 тысяч рублей.

Как указано в пояснительной записке, инициатива направлена на снижение употребления алкоголя среди граждан и поддержку здорового образа жизни.