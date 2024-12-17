В России предложили ввести уголовную ответственность за рекламу онлайн-казино

Депутаты предложили наказывать тех, кто рекламирует азартные игры, лишением свободы с максимальным сроков до 6 лет.

В России предложили ввести уголовную ответственность за рекламу онлайн-казино. Об этом сообщает пресс-служба партии «Справедливая Россия».

Депутаты предложили наказывать тех, кто рекламирует азартные игры, лишением свободы с максимальным сроков до 6 лет.

«В России активно распространяются запрещенные законом игорные заведения (онлайн-казино) доступные интернете. Несмотря на наличие прямого запрета на их деятельность, технически такие площадки находятся на зарубежных серверах, а их игроками становятся российские граждане», — указали в пояснительной записке.

Инициаторы считают, что существующие штрафы за такую рекламу (от 2 до 2,5 рублей) не помогут решить проблему.