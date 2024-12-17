В России маркетплейсы обяжут подтверждать качество товара сертификатами
Сейчас законодательство не обязывает продавца или владельца маркетплейса предоставлять покупателю ссылки на госреестр сведений о сертификатах
В России маркетплейсы обяжут подтверждать качество товара. Об этом 17 декабря сообщило ТАСС.
Как указано в публикации, Госдума приняла закон об обязанности маркетплейсов подтверждать качество товара — размещать в его описании ссылку на реестр сертификатов соответствия.
«Сейчас законодательство не обязывает продавца или владельца маркетплейса предоставлять покупателю ссылки на госреестр сведений о сертификатах», — уточнили в сообщении.