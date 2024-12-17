В Москве в результате взрыва погиб начальник войск РХБЗ ВС России и его помощник

В Москве в результате взрыва погиб начальник войск РХБЗ ВС России Игорь Кириллов и его помощник. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Трагедия произошла возле одного из домов на Рязанском проспекте. Около 6 утра прозвучал громкий хлопок. В этот момент генерал-лейтенант Кириллов и его водитель подходили к автомобилю «Тойота».

По предварительной информации, взрывное устройство с дистанционным управлением в эквиваленте 200 грамм тротила было в электросамокате. От взрывной волны оба мужчины погибли, в доме выбило окна.

54-летний генерал с апреля 2017 года возглавлял российские войска химической защиты.