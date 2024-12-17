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В Касимове рецидивистка украла из припаркованной машины 120 тысяч рублей
В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

В Касимове рецидивистка украла из припаркованной машины 120 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В полицию обратился 44-летний местный житель и рассказал, что из его автомобиля «Хэндай» пропали деньги. Мужчина собирался ехать в командировку и подготовил наличные для рабочих вопросов. Он убрал купюры в барсетку и оставил в машине, которую забыл закрыть.

Оперативники выяснили у соседей, что рядом с ТС потерпевшего видели женщину. Ни на кого из родственниц автовладельца она не была похожа. По описанию внешности правоохранители узнали 36-летнюю рецидивистку. Ранее ее неоднократно судили за кражи.

Женщину нашли и установили причастность к краже. Похищенное изъяли. Злоумышленницу задержали.

По предварительной информации, она специально ходила по улицам Касимова и высматривала дома и автомобили, которые забыли запереть. Заметив в салоне припаркованного авто барсетку, она проверила двери и забрала имущество.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ, ей грозит до пяти лет лишения свободы.