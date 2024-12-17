В Госдуме высказались о планах по выводу наличных из оборота

Депутаты отметили, что внедрение цифрового рубля не в 2025 году не вытеснит наличные.

В Госдуме высказались о планах по выводу наличных из оборота на фоне внедрения цифрового рубля в 2025 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу комитета ГД по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

«Государство никаких шагов делать не будет по вытеснению наличных», — заявил он.

Депутат отметил, что появление в России цифровой валюты не вызовет «революцию», он также обратил внимание на высокую долю безналичных расчетов — около 90%.

Парламентарий указал, что больше всего физические деньги использует старшее поколение.