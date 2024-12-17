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В бюджет Рязани планируют внести изменения
Отмечается, что доходы и расходы увеличиваются на общую сумму более 351,7 млн рублей.

На заседании комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской гордумы депутаты обсудили внесение изменений и дополнений в бюджет города на 2024 год.

Отмечается, что доходы и расходы увеличиваются на общую сумму более 351,7 млн рублей.

При этом объем предоставляемых межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов увеличивается на 380,5 млн. рублей, в том числе на:

  • приобретение пяти троллейбусов — 174,4 млн рублей;
  • повышение оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей в сфере образования и в сфере физической культуры и спорта в соответствии с указами Президента Российской Федерации — 77,4 млн рублей;
  • обеспечение жилыми помещениями детей-сирот — 72 млн рублей;
  • благоустройство дворовых территорий — 41,2 млн рублей;
  • оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений охранно-пожарным оборудованием, средствами технической защиты от терроризма — 14,2 млн рублей;
  • благоустройство мемориального комплекса Скорбященского кладбища — более 1 млн рублей;
  • предоставление социальных выплат молодым семьям — 182,4 тысяч рублей.

Также депутаты рассмотрели изменения, которые предполагается внести в Положение о порядке предоставления муниципальных гарантий муниципального образования — город Рязань.

Окончательные решения будут приняты на заседании Рязанской гордумы.