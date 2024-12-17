Украина признала причастность к убийству российского генерала войск РХБЗ

Его обвинили в якобы отданном приказе о применении химического оружия против украинских войск. При этом доказательств этого факта не представлено.

Украина признала причастность к убийству российского генерала войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова и его помощника. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в СБУ.

«СБУ убила российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в ходе спецоперации в Москве во вторник», — говорится в сообщении.

Собеседник издания рассказал, что Киев считает Кириллова военным преступником и «абсолютно законной мишенью».

Его обвинили в якобы отданном приказе о применении химического оружия против украинских войск. При этом доказательств этого факта не представлено.

Напомним, в Москве в результате взрыва погиб начальник войск РХБЗ ВС России и его помощник.