Тело известного баскетболиста Яниса Тимма нашли в центре Москвы

32-летний спортсмен совершил самоубийство.

Тело известного баскетболиста Яниса Тимма нашли в центре Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Рано утром 17 декабря баскетболист и бывший муж Анны Седоковой Янис Тимма найден мертвым. 32-летний спортсмен покончил с собой.

Рядом со спортсменом якобы лежал телефон, на которой находился номер Седоковой и призыв ей позвонить. Бывший игрок баскетбольного «Зенита», «Химок» и Уникса развелся с Седоковой месяц назад.