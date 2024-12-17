Суд смягчил меру пресечения двум высокопоставленным рязанским приставам

17 декабря стало известно, что меру пресечения изменили. Романа Зеленского перевели под домашний арест до 15 февраля 2025 года, Серея Новикова — до 16 февраля 2025 года.

Замруководителя УФССП по Рязанской области Сергея Новикова и начальника отделения организации исполнительного розыска, реализации имущества должников Романа Зеленского перевели под домашний арест. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе Советского районного суда.

В октябре приставов поместили в СИЗО из-за обвинения в мошенничестве.

17 декабря стало известно, что меру пресечения изменили. Романа Зеленского перевели под домашний арест до 15 февраля 2025 года, Серея Новикова — до 16 февраля 2025 года.

Напомним, ранее возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ, части 4 — мошенничество, совершенное организованное группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

На фото — Сергей Новиков