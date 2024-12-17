Стало известно, на какие маршруты в Рязани запустят пять новых «Адмиралов»
Троллейбусы решили запустить на №№ 1,3 и 5 маршруты.
На заседании регионального правительства стало известно, на какие маршруты в Рязани запустят пять новых троллейбусов «Адмирал». Об этом сообщил губернатор Павел Малков.
Он отметил, что троллейбусы решили запустить на №№ 1,3 и 5 маршруты.
«Это самый современные машины у нас в городе на сегодняшний день», — сказал Малков.
Кроме того, губернатор поручил горадминистрации начать работать над вопросом приведения частного общественного транспорта к единому. стилю.
Напомним, 13 декабря стало известно, что в Рязань поступили пять новых троллейбусов