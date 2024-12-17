Рязанские волонтеры провели учения по поиску человека за городом

Спасателям поступила заявка на поиск пропавшего молодого человека в селе Чешуево Рязанской области. Из-за плохих погодных условий он заблудился и получил травму, телефон разрядился.

Рязанские волонтеры провели учения по поиску человека за городом. Об этом сообщается в группе МСО РязГМУ «Salus» им. В.И. Васильева.

Спасателям поступила заявка на поиск пропавшего молодого человека в селе Чешуево Рязанской области. Из-за плохих погодных условий он заблудился и получил травму, телефон разрядился. Пропавший может находиться не один.

Оперативно собравшись, на поиски выдвинулись четыре экипажа общей численностью 18 человек и экипаж кинологов ДКО «ПОИСК-62».

Учитывая очень сложные погодные условия, сильный ветер, метель, снег, добраться до села было непросто. Последние четыре километра пришлось пробивать дорогу по полю, а потом и вовсе оставить транспорт и продолжить путь пешком.

Добравшись до места, группы быстро получили указания от старшего и начали прочесывать территорию.

Спустя время в одном из заброшенных домов был обнаружен заявитель и его спутница. Нашедшая их группа оказала им первую помощь и сопроводила до автомобиля.