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Рязанские полицейские задержали участницу преступной группы за сбыт наркотиков
Во время досмотра и обследования арендованной ей квартиры изъяли 1188 г мефедрона и 1,44 г метадона, электронные весы и упаковочные материалы.

Сотрудники УНК УМВД России по Рязанской области и ГУНК МВД России задержали участницу организованной группы, сформированной по этническому принципу. Гражданку страны Среднеазиатского региона заподозрили в причастности к сбыту оптовых партий наркотиков на территории Рязанской и других областей. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба региональной полиции.

Ранее в Рязани полицейские задержали трех иностранцев, которые в розницу распространяли бесконтактным способом синтетические наркотики. Выяснилось, что наркодилеры — участники одного нелегального интернет-магазина. Они привозили зарещенный товар из Московской области. Оперативникам удалось установить, что курьеров снабжала наркотиками через тайники проживавшая в одном из городов Подмосковья их 35-летняя соотечественница.

Женщина скрывалась, периодически меняла места проживания и уезжала в страну своей гражданской принадлежности. Недавно оперативники выяснили, что она вернулась в Московскую область и продолжила противоправную деятельность.

Полицейские задержали злоумышленницу. Во время досмотра и обследования арендованной ей квартиры изъяли 1188 г мефедрона и 1,44 г метадона, электронные весы и упаковочные материалы.

По предварительной информации ведомства, задержанная получала крупнооптовые партии наркотиков, подготавливала их к сбыту и бесконтактным путем передавала небольшими партиями курьерам для распространения на территории Московской, Рязанской и трех других областей.

Для проведения следственных действий иностранку доставили в Рязань.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Суд заключил ее под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.