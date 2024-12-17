Рязанцев предупредили об изменении режима работы музея-заповедника Есенина
Это связано с празднованием Нового года.
Рязанцев предупредили об изменении режима работы музея-заповедника имени Есенина. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.
Смена графика связана с празднованием Нового года:
- выходные дни: 30 и 31 декабря, 1 января;
- рабочие дни: 28 и 29 декабря, а также со 2 января по 8 включительно с 10:00 до 18:00.
Также в музее пообещали анонсировать новогоднюю программу.
Фото: Telegram-канал музея-заповедника имени Есенина в Константинове.