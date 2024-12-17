Россиянам рассказали о мошенничестве с приложениями-трекерами

Под их видом скрывается банковский троян Mamont, благодаря чему злоумышленники получают доступ к телефону жертвы.

Россиянам рассказали о мошенничестве с приложениями-трекерами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД.

Аферисты создают сайты несуществующих магазинов с дешевыми товарами и указывают возможность оплаты при получении с указанием ФИО, адреса и телефона.

Покупателю поступает сообщение об отправке заказа, для отслеживания которого нужно скачать специальное приложение-трекер.

На самом же деле жертва устанавливает банковский троян Mamont, благодаря чему злоумышленники получают доступ к телефону.