Россиянам рассказали о мошенничестве с приложениями-трекерами
Под их видом скрывается банковский троян Mamont, благодаря чему злоумышленники получают доступ к телефону жертвы.
Россиянам рассказали о мошенничестве с приложениями-трекерами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД.
Аферисты создают сайты несуществующих магазинов с дешевыми товарами и указывают возможность оплаты при получении с указанием ФИО, адреса и телефона.
Покупателю поступает сообщение об отправке заказа, для отслеживания которого нужно скачать специальное приложение-трекер.
На самом же деле жертва устанавливает банковский троян Mamont, благодаря чему злоумышленники получают доступ к телефону.