Россиянам рассказали, как подготовить машину к поездкам в снегопад

В зимнее время необходимо регулярно контролировать исправность стеклоочистителей и стеклоомывателей.

Россиянам рассказали, как подготовить машину к поездкам в снегопад. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на эксперта.

В зимнее время необходимо регулярно контролировать исправность стеклоочистителей и стеклоомывателей.

Также специалист сообщил, как избежать замерзания жидкости в шлангах и форсунках. После мойки автомобиля нужно распылить на стекло омыватель, чтобы прокачать свежую незамерзающую жидкость и вытеснить воду.