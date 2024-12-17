Россиянам напомнили о штрафе за прогрев автомобиля во дворах многоэтажек

Отмечается, что штраф выписывается не за сам прогрев авто, а за продолжительную стоянку с работающим двигателем.

Россиянам напомнили и штрафе за прогрев автомобиля во дворах многоэтажек. Об этом сообщается на сайте «Авто.ру».

Отмечается, что штраф выписывается не за сам прогрев авто, а за продолжительную стоянку с работающим двигателем. Штраф составляет 500 рублей.

Если автомобиль с работающим двигателем стоит во дворе жилого дома, применяется статья для нарушений в жилых зонах. По ней штраф составляет 3000 рублей для Москвы и Санкт-Петербурга и 1500 рублей для остальных регионов.