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Россиян предупредили о мошенниках, взламывающих смартфоны при покупке в интернете
На телефон жертв попадает банковский троян под названием Mamont.

Россиян предупредили о мошенниках, взламывающих смартфоны при совершении покупки в интернете. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.

Отмечается, что злоумышленники создают сайты несуществующих оптовых магазинов с различными товарами по доступным ценам.

Заказы якобы можно оплатить при получении «покупки», однако для их подтверждения потенциальный покупатель должен оставить на сайте свои фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон.

Далее жертва получает SMS-сообщение об отправке «оформленного заказа», для чего предлагается скачать и установить на гаджете фальшивое приложение-трекер.

Вместо сервиса на телефон жертв попадает банковский троян под названием Mamont.

Помимо информации для входа в банковское приложение, аферисты могут получить доступ к телефонным номерам, архиву фотографий, электронной почте, криптографическим ключам и электронным подписям.