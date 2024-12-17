Пшенников: в Михайловском районе увеличили количество скорых до двух

Министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников заявил, что перебои в работе службы скорой помощи в Михайловском районе связаны с нехваткой кадров.

Министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников заявил, что перебои в работе службы скорой помощи в Михайловском районе связаны с нехваткой кадров. Об этом он сообщил на заседании правительства во вторник, 17 декабря.

В ответ на возмущение от михайловца о том, что на «огромный район работает одна скорая», которую зачитал губернатор Павел Малков, министр здравоохранения рассказал, что с 13 декабря в районе заработали две машины скорой помощи вместо одной.

«Перебои были связаны с кадровой проблемой. Незамедлительно отреагировали и взяли водителя на постоянное место работы, две бригады сейчас работают бесперебойно», — рассказал Пшенников.