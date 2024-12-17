Пенсии жителей Рязани увеличат на 4,5%

Ольга Калинина, заместитель начальника управления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи горадминистрации заявила, что пенсии проиндексируют на 4,5%.

Доплаты к персональным пенсиям местного значения проиндексируют. Об этом сообщили на комитете гордумы по бюджету и налоговой политике во вторник, 17 декабря.

Ольга Калинина, заместитель начальника управления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи горадминистрации заявила, что пенсии проиндексируют на 4,5%.

Она добавила, что дополнительных средств не потребуется.

Изменения вступят в силу с 1 января.

Ранее сообщалось, что в России в 2025 году могут дополнительно проиндексировать пенсии.