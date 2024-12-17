Пенсии жителей Рязани увеличат на 4,5%
Ольга Калинина, заместитель начальника управления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи горадминистрации заявила, что пенсии проиндексируют на 4,5%.
Доплаты к персональным пенсиям местного значения проиндексируют. Об этом сообщили на комитете гордумы по бюджету и налоговой политике во вторник, 17 декабря.
Ольга Калинина, заместитель начальника управления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи горадминистрации заявила, что пенсии проиндексируют на 4,5%.
Она добавила, что дополнительных средств не потребуется.
Изменения вступят в силу с 1 января.
Ранее сообщалось, что в России в 2025 году могут дополнительно проиндексировать пенсии.