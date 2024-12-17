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Обвиняемому в двойном убийстве на рязанском заводе вновь продлили арест
Михаила Шарапова оставят под стражей до 17 марта 2025 года.

В Советском районном суде обвиняемому в двойном убийстве на заводе «Рязаньмонтажзаготовка» в очередной раз продлили арест. Об этом пишет «Вид сбоку».

Михаила Шарапова оставят под стражей до 17 марта 2025 года.

По версии следствия, 18 июня мужчина открыл стрельбу на территории завода. Он застрелил бухгалтера предприятия и ранил своего племянника на территории завода.

Позже пострадавший скончался в больнице.