Небензя: никакие схемы заморозки украинского конфликта Россию не устроят

Инициативы Зеленского он назвал возможной «дымовой завесой» перед очередной эскалацией, как было с нападением ВСУ на Курскую область.

Никакие схемы заморозки украинского конфликта Россию не устроят. Об этом заявил постпред России Василий Небензя, его цитирует РИА Новости.

Инициативы Зеленского он назвал возможной «дымовой завесой» перед очередной эскалацией, как было с нападением ВСУ на Курскую область. Российский постпред также подчеркнул, что никакой речи о роли НАТО в урегулировании на Украине быть не может.

Он также рассказал, что Зеленский в «хамской манере» отказался забирать более 600 украинских военнопленных.