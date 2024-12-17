На Украине оценили возможность мирных переговоров

В офисе президента Украины заявили о невозможности мирных переговоров с Россией в даный момент.

В офисе президента Украины заявили о невозможности мирных переговоров с Россией в данный момент. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщает РБК со ссылкой на «Страна».

"Реальные переговоры об устойчивом мире начнутся только тогда, когда у врага не останется ресурсов продолжать войну, поэтому впереди невероятно большая работа", — приводятся слова главы офиса Андрея Ермака.

Его советник Михаил Подоляк не увидел возможности для диалога из-за того, что «позиции сторон абсолютно несопоставимы».