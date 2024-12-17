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На трассе М-5 в Рязанской области фура врезалась в ограждение
41-летний водитель грузовика Renault с полуприцепом Schmitz не рассчитал безопасную скорость. Фуру занесло, и она врезалась в барьерное ограждение.

В понедельник, 16 декабря, на 315 километре федеральной трассы М-5 произошло ДТП. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Авария произошла в 21:35 у села Глебово. Как сказано в публикации, 41-летний водитель грузовика Renault с полуприцепом Schmitz не рассчитал безопасную скорость. Фуру занесло, и она врезалась в барьерное ограждение.

Пострадавших нет.

Обстоятельства ДТП выясняют.