На рязанской трассе «Лада» врезалась в стоящий эвакуатор

ДТП произошло ночью 16 декабря на 228-м километре автодороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов» в Клепиковском районе.

На рязанской трассе «Лада» врезалась в стоящий эвакуатор. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло ночью 16 декабря на 228-м километре автодороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов» в Клепиковском районе. 53-летний житель Республики Чувашия, управляя автомобилем LADA Kalina, врезался в стоящий эвакуатор «Фотон» под управлением 44-летнего местного жителя.

Водитель легковушки и его 59-ти летний пассажир получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.