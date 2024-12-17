Минтруда дало право регионам сделать 28 декабря выходным днем

В российском министерстве труда заявили, что власти регионов имеют право самостоятельно установить нерабочий день 28 декабря 2024 года.

Минтруда дало право регионам сделать 28 декабря выходным днем. Об этом сообщает РИА Новости.

В российском министерстве труда заявили, что власти регионов имеют право самостоятельно установить нерабочий день 28 декабря 2024 года.

Однако выходной в таком случае будет распространяться на работников организаций, расположенных на территориях данных субъектов и финансируемых из их бюджетов.