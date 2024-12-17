Мэрия предупредила рязанцев о мошенниках, которые представляются соцработниками

Отмечается, что аферисты ходят по квартирам и представляются работниками Комплексного центра социального обслуживания населения города.

Мэрия предупредила рязанцев о мошенниках, которые представляются соцработниками. Об этом сообщается в группе администрации.

Отмечается, что аферисты ходят по квартирам и представляются работниками Комплексного центра социального обслуживания населения города.

«Помните, что настоящие работники Комплексного центра социального обслуживания населения всегда предупреждают о своих визитах заранее» — написали в сообщении.