Малков: частный общественный транспорт в Рязани пора привести к единому стилю

Кроме того, он поручил администрации тщательнее контролировать чистоту в салонах общественного транспорта.

Губернатор Павел Малков поручил горадминистрации проработать вопрос приведения частного общественного транспорта в Рязани к единому стилю. Поручение он озвучил на заседании регионального правительства во вторник, 17 декабря.

«Какие есть рычаги, или просто диалог с собственниками провести: что требуется для единого вида транспорта и формата», — сказал губернатор.

Кроме того, он поручил администрации тщательнее контролировать чистоту в салонах общественного транспорта. По словам Малкова, в соцсетях в последнее время по вопросу грязных автобусов и маршруток много жалоб от рязанцев.