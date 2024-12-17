Госжилинспекция нашла нарушения в рязанских дворах
Их выявили по адресам: ул. Бронная, д. 2; ул. Энгельса, д. 28; ул. Гагарина, д. 86; ул. Щорса, д. 35 к.1; ул. Михайловское шоссе, д. 140 и д. 142.
Госжилинспекция нашла нарушения в рязанских дворах. Об этом пишут «Рязанские ведомости».
Рейды провели по просьбам жильцов.
В результате проверок нарушения выявили по адресам:
- ул. Бронная, д. 2;
- ул. Энгельса, д. 28;
- ул. Гагарина, д. 86;
- ул. Щорса, д. 35 к.1;
- ул. Михайловское шоссе, д. 140 и д. 142.
«Замечания, в частности, связаны с несвоевременным вывозом крупногабаритных отходов и отсутствием отсеков для них, повреждением контейнерных площадок, складированием на них и на прилегающих территориях строительных и древесных остатков», — отметили в ведомстве.
Ответственным организациям выдадут предостережения.