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Госжилинспекция нашла нарушения в рязанских дворах
Их выявили по адресам: ул. Бронная, д. 2; ул. Энгельса, д. 28; ул. Гагарина, д. 86; ул. Щорса, д. 35 к.1; ул. Михайловское шоссе, д. 140 и д. 142.

Госжилинспекция нашла нарушения в рязанских дворах. Об этом пишут «Рязанские ведомости».

Рейды провели по просьбам жильцов.

В результате проверок нарушения выявили по адресам:

  • ул. Бронная, д. 2;
  • ул. Энгельса, д. 28;
  • ул. Гагарина, д. 86;
  • ул. Щорса, д. 35 к.1;
  • ул. Михайловское шоссе, д. 140 и д. 142.

«Замечания, в частности, связаны с несвоевременным вывозом крупногабаритных отходов и отсутствием отсеков для них, повреждением контейнерных площадок, складированием на них и на прилегающих территориях строительных и древесных остатков», — отметили в ведомстве.

Ответственным организациям выдадут предостережения.