Госдума приняла закон о сохранении рабочих мест за участниками СВО

Отмечается, что норма распространится также на сотрудников Росгвардии и супруг участников спецоперации.

Госдума приняла закон о сохранении рабочих мест за участниками СВО на весь период прохождения службы. Об этом пишет Газета.RU со ссылккой на пресс-службу нижней палаты парламента.

Отмечается, что норма распространится также на сотрудников Росгвардии и супруг участников спецоперации.

В Трудовой кодекс внесут изменения, в рамках которых договор с работником будет приостановлен на весь период прохождения военной службы по контракту независимо от срока, на который он был заключен.