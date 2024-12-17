Gloria Jeans закрыла часть своих фабрик в России

Причина такого решения заключается в нехватке квалифицированных сотрудников и низком качестве материалов местного производства.

Gloria Jeans закрыла часть своих фабрик в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, причина такого решения заключается в нехватке квалифицированных сотрудников и низком качестве материалов местного производства.

Компания уже закрыла швейный цех в Ростовской области, а сотрудников предприятия перевели на другие фабрики. Отмечается, что Gloria Jeans хочет перевести пошив коллекций во Вьетнам, Бангладеш, Узбекистан и другие страны с более дешевой рабочей силой.