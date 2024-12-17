Генеральный директор «Россети Центр» подвел итоги года на пресс-конференции

17 декабря в Москве прошла ежегодная итоговая пресс-конференция генерального директора ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского.

На встрече с участием топ-менеджеров 20 региональных филиалов компании обсудили ключевые достижения и результаты деятельности энергохолдинга за прошедшие шесть лет.

Получили возможность задать свои вопросы представители региональных и федеральных СМИ, а также потребители, обратившиеся на «прямую линию». Жители Рязанской области стали одними из тех, кто оставил большое количество таких сообщений. Их интересовали вопросы надежности электроснабжения, качества электроэнергии, а также другие темы.

В 2024 году «Россети Центр» отметил 20-летие со дня основания. По словам Игоря Маковского, все эти годы ГК успешно обеспечивает передачу электроэнергии и отвечает за надежное энергоснабжение 30 миллионов потребителей, живущих в Центральном и Приволжском федеральных округах.

Маковский отметил, что сейчас в группе компаний работает 56 тысяч человек, а выручка за 2024-й год, по предварительным подсчетам, может превысить 274 миллиарда.

В 2024 году объем инвестиций составил 57 миллиардов рублей, что вдвое больше чем шесть лет назад.

По словам генерального директора ПАО «Россети Центр», особое внимание в компании уделяют использованию прогрессивных цифровых технологий, которые позволяют своевременно отслеживать и анализировать ситуацию с электроснабжением в отдельно взятом регионе, городе, селе и улице.

Так, итоговая пресс-конференция прошла в недавно открывшемся координационном центре компании, где руководитель продемонстрировал новую модель управления на основе данных, поступающих в режиме реального времени. Знаковым достижением стало создание 21 современного центра управления сетями, построенных с использованием отечественных цифровых технологий. Свой современный ЦУС есть и в филиале «Рязаньэнерго».

"Цифровизация основных процессов позволила оперативно управлять всеми уровнями распределительных электросетей, обеспечивать высокую надежность и скорость реагирования на внештатные ситуации, особенно возникающие в приграничных регионах, — отметил Игорь Маковский. — 2024-й год стал временем вызовов и возможностей. Группе компаний «Россети Центр» удалось не только сохранить устойчивость, но и продемонстрировать положительную динамику по всем ключевым параметрам".

Отвечая на вопросы журналистов, Игорь Маковский отметил, что по сравнению с 2023 годом на 33% сократилось количество отключений, а средняя длительность перерывов в электроснабжении с 2018 года снизилась на 30%.

Руководитель компании убежден, что все положительные результаты достигнуты благодаря квалифицированному сплоченному коллективу. Для работников действует масштабная программа поддержки, которая включает обучение, медицинское сопровождение, дополнительные социальные гарантии и льготы.