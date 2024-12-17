Евросоюз начал работать над новым пакетом санкций против России

ЕС приступил к подготовке 16-го по счету пакета антироссийских санкций.

Евросоюз начал работать над новым пакетом санкций против России. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время выступления в Палате депутатов парламента страны в преддверии предстоящего саммита ЕС, передало РИА Новости во вторник, 17 декабря.

«Мы поддержали недавнее принятие 15-го пакета санкций, и 16-й пакет сейчас разрабатывается», — сказала она.

Ранее стало известно, что ЕС принял 15-й пакет санкций против РФ.