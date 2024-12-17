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Для рязанцев опубликовали график планового техобслуживания газового оборудования

«Рязаньгоргаз» опубликовал график планового техобслуживания газового оборудования в многоквартирных домах жилого фонда города Рязани на первый квартал 2025 года. Работы выполняются с временной приостановкой газоснабжения.

Рязанцы могут узнать точную дату визита сотрудника «Рязаньгоргаза» на сайте организации или в официальном сообществе компании ВКонтакте. Также предусмотрена возможность запланировать выполнение работ на удобную дату с помощью онлайн-сервиса.

Кроме того, для оповещения жителей газифицированных квартир о предстоящей проверке «Рязаньгоргаз» использует СМС-информирование. Сообщения приходят от имени «RZNgorgaz».

Управляющие компании города Рязани оповещаются посредством официальных писем, на основании которых обязаны не позднее, чем за пять дней до даты проведения ТО, разместить объявления для жителей многоквартирных домов.

Рязанцам рекомендуется быть особо внимательными в связи с возможными попытками мошенничества. Прежде чем впустить специалиста в дом, стоит обратить внимание, что сотрудники «Рязаньгоргаз» не приходят без предупреждения (кроме аварийных ситуаций), не предлагают дополнительных услуг, одеты с синюю спецодежду с логотипами компании на спине и нагрудном кармане, имеют удостоверение «Рязаньгоргаз». Личность сотрудника можно уточнить, позвонить по номеру 104.

В день проведения техобслуживания жители должны обеспечить газовикам доступ в квартиру. В случае непредоставления доступа подача ресурса может быть приостановлена, а данные о собственнике жилого помещения переданы в Государственную жилищную инспекцию, которая проводит мероприятия по привлечению собственников помещений к административной ответственности.

«Специалисты „Рязаньгоргаз“ проводят техническое обслуживание газового оборудования и проверку герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения. При обнаружении нарушений газовики исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту», — отметила начальник службы внутридомового газового оборудования АО «Рязаньгоргаз» Светлана Мульцина.