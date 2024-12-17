Депутат предложил ограничить число иностранной музыки в России

Автор проекта считает, что на музыкальных платформах должно быть «не более 20% иностранного участия».

Депутат предложил ограничить число иностранной музыки в России. Об этом пишет РИА Новости.

В Госдуме предложили сократить «иностранное участие» на российских музыкальных платформах. С такой инициативой выступил депутат Андрей Луговой.

По его мнению, «музыка — это пропаганда», она влияет на молодежь. Поэтому, считает Луговой, на музыкальных платформах должно быть «не более 20% иностранного участия».