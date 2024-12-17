Беспризорным детям Рязани будут оказывать психологическую и медицинскую помощь

Беспризорным детям в Рязани будут оказывать психологическую и медицинскую помощь в ГБУ РО «Областном клиническом кожно-венерологическом диспансере».

Беспризорным детям в Рязани будут оказывать психологическую и медицинскую помощь в ГБУ РО «Областном клиническом кожно-венерологическом диспансере». Это следует из постановления регионального минздрава, опубликованного на сайте «Рязанских ведомостей».

Дополнения внесли в документ «Об утверждении перечня госуслуг, оказываемых госучреждениями Рязанской области, в отношении которых минздрав региона осуществляет функции и полномочия учредителя».

Кроме того, за лучшие практики и проекты организации процессов в системе здравоохранения, направленных на повышение производительности труда будет ответственен «Медицинский информационно-аналитический центр.

Постановление вступает в силу 1 января 2025 года.