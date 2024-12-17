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«Аэрофлот» увеличил до 23 количество льготных направлений в 2025 году
Условия распространяются на прямые перелеты из Москвы в Благовещенск, Анадырь, Магадан, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Горно-Алтайск, Южно-Сахалинск, Владивосток, Якутск, Улан-Удэ, Калининград.

«Аэрофлот» увеличил до 23 количество льготных направлений в 2025 году. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу компании.

Условия распространяются на прямые перелеты из Москвы в Благовещенск, Анадырь, Магадан, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Горно-Алтайск, Южно-Сахалинск, Владивосток, Якутск, Улан-Удэ, Калининград.

Также под них попадают рейсы из Санкт-Петербурга и обратно из Иркутска и Калининграда, перелеты из Хабаровска и обратно из Магадана, Иркутска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, Владивостока и Новосибирска, из Владивостока и обратно из Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска.