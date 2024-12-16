Жители Солотчи записали видеообращение на прямую линию президента России

Рязанцы просят спасти Грачиную рощу от застройки.

Жители Солотчи записали видеообращение на прямую линию президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в соцсетях.

Рязанцы просят спасти Грачиную рощу от застройки. По их словам, местность имеет четыре государственных особых охранных статуса.

«По оценке ученых-экологов возведение глэмпинга приведет к гибели уникальных сосен», — говорится в обращении.

Напомним, ранее рязанцы записали видеообращение к Бастрыкину. Глава СК России поручил возбудить уголовное дело после обращения защитников Грачиной рощи.