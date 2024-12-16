Жители многоэтажек в Дядькове остались без воды из-за коммунальной аварии

Рязанцы сидят без воды уже три дня.

Жители многоэтажек в Дядькове остались без воды из-за коммунальной аварии. Пост с жалобой появился в Telegram-канале «ЧП и ДТП Рязань» утром 16 декабря.

«Третье утро под Рязанью многоквартирные дома встречают без воды. В домах на улице Малиновой в селе Дядьково с утра 14 декабря нет воды. В воскресенье вода немного потекла, а потом опять отключили. Утро понедельника мы снова встречаем без воды», — написала местная жительница.

По ее словам, управляющая компания обещала разобраться с ситуацией, но потом «свалила все» на Водоканал, а «они на УК».