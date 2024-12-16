За выходные в Рязанской области полицейские пресекли почти 100 нарушений

По фактам нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях.

За выходные в Рязанской области полицейские пресекли почти 100 нарушений. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Отмечается, что в Рязани выявили и пресекли 18 нарушений миграционного законодательства, совершенных иностранными гражданами. Еще 11 аналогичных нарушений зафиксировали в Рязанском, Касимовском, Сапожковском, Чучковском, Шиловском и Михайловском районах области.

Всего в рамках рейдовых мероприятий выявлено 99 административных правонарушений.

Также в ходе мероприятий в Рязани были выявлены и пресечены факты продажи алкоголя в магазине, расположенном на улице Новаторов. Из торгового заведения изъяли 31 литр алкогольной продукции.

В трех кафе, расположенных на улицах Новоселов, Октябрьский городок и Интернациональной также торговали алкоголем незаконно. Из оборота изъяли 80 литров спиртного.

По фактам нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях.