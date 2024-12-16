Wildberries начнет продажу цифровых страховых полисов
Cтраховая защита в рамках полиса «Защита имущества» действует как для купленных на маркетплейсе товаров, так и любого имущества в доме в случае его утраты или повреждения из-за пожара, затопления, стихийного бедствия или кражи.
Wildberries начнет продажу цифровых страховых полисов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что страховая защита в рамках полиса «Защита имущества» действует как для купленных на маркетплейсе товаров, так и любого имущества в доме в случае его утраты или повреждения из-за пожара, затопления, стихийного бедствия или кражи.
Стоимость полиса составляет 100 рублей, он действует в течение месяца.