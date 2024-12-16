В Забайкалье отец кусал и избивал 10-месячную дочку из-за плача

В Забайкалье отец кусал и избивал 10-месячную дочку из-за плача. Об этом сообщают «Плохие новости».

На теле ребенка нашли гематомы, следы от зубов, ожоги от сигарет.

Причиной издевательств стали капризы девочки, а также то, что мужчина поругался с женой.

Мать после ссоры на неделю ушла из дома, оставив малыша.

29-летний отец стал напиваться и нападать на дочь.

Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу.

В семье всего трое детей. Родители не работают и живут на пособия от государства.