В Забайкалье отец кусал и избивал 10-месячную дочку из-за плача
В Забайкалье отец кусал и избивал 10-месячную дочку из-за плача. Об этом сообщают «Плохие новости».
На теле ребенка нашли гематомы, следы от зубов, ожоги от сигарет.
Причиной издевательств стали капризы девочки, а также то, что мужчина поругался с женой.
Мать после ссоры на неделю ушла из дома, оставив малыша.
29-летний отец стал напиваться и нападать на дочь.
Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу.
В семье всего трое детей. Родители не работают и живут на пособия от государства.